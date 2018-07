Alissonin siirto Liverpooliin ennätyssummalla varmistui: ”Tämä on suuri askel uralleni”

Liverpool on vahvistanut brasilialaismaalivahti Alisson Beckerin siirron, kertoo seura verkkosivuillaan.

Alisson siirtyi valioliigaseuraan AS Romasta ennätyssummalla, sillä 72,5 miljoonaa euroa on suurin koskaan maalivahdista koskaan maksettu summa.

Alisson läpäisi torstaina seuran lääkärintarkastuksen ja liittyi joukkueen vahvuuteen.

– Tämä on suuri askel elämälleni ja uralleni. Voitte olla varmoja, että annan kaikkeni, Alisson totesi seuran verkkosivuilla.

Myös Chelsea oli kiinnostunut brasilialaisvahdista, mutta hävisi hintakilpailun.

Liverpool etsi kiireisesti Mestarien liigan finaalissa epäonnistuneelle maalivahti Loris Kariukselle korvaajaa.

STT

