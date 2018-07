Alokkaat voivat jatkossa oppia ampumisen perusteet simulaattorissa – Puolustusvoimien uudet koulutusmenetelmät säästäisivät sekä patruunoita että ympäristöä

Puolustusvoimien kaavailemat uudet simulaatioihin perustuvat koulutusmenetelmät voivat säästää merkittävästi sekä patruunoita että ympäristöä, sanoo Pääesikunnan koulutuspäällikkö, prikaatikenraali Jukka Sonninen.

Uusiin koulutusmenetelmiin kuuluvat esimerkiksi sisäampumasimulaattorit, joiden avulla ampumaharjoitusten toistojen määrää on mahdollista lisätä nykyisestä noin viidestä sadasta kolmeen tuhanteen, Sonninen sanoo. Ampumasimulaattori on parhaillaan kokeilukäytössä Porin prikaatin Niinisalon varuskunnassa Kankaanpäässä.

Sonnisen mukaan nyt erilaisissa harjoituksissa ammutaan vuosittain kymmeniä miljoonia patruunoita.

– Myös ampumaradat ovat kriittinen resurssi, sillä uusia ei enää juuri rakenneta. Simulaattoria käyttämällä ampumaratojen lisätarve vähenee, hän sanoo.

Sotilaallinen toiminta maastossa on ympäristölle aina riski, Sonninen luonnehtii. Jos maastossa ammutaan vähemmän, vähenevät myös ajaminen, kuljetukset ja liikkuminen sekä harjoituksista seuraava ympäristön puhdistamisen tarve.

Mahdollisia euromääräisiä säästöjä Sonninen ei halua arvioida. Simulaatiokokeilut liittyvät Puolustusvoimien Koulutus 2020 -uudistusohjelmaan.

– Koulutusuudistus ei ole säästöohjelma. Ennemminkin mahdolliset säästöt ohjataan muualle koulutukseen, hän sanoo.

Simulaattori näyttää yksilön virheet – ja auttaa korjaamaan ne

Ensimmäisinä simulaatiomenetelmiin pääsevät tutustumaan Niinisaloon tällä viikolla saapuneet alokkaat ja heidän kouluttajansa. Sisäampumasimulaattori on noin kymmenen metriä pitkä huone, jonka takaseinälle avautuu kuva kesäisestä ampumaradasta. Simulaattorissa käytettävien aseiden tuntu vastaa aitoja armeijakäytössä olevia aseita.

Tavoitteena on karsia ampumisesta yksilöllisiä virheitä ja tuoda toistoilla suoritukseen varmuutta ennen kuin varusmiehet siirtyvät maastoon ja säiden armoille. Kouluttajille simulaattori mahdollistaa jokaisen laukauksen yksityiskohtaisen tutkimisen ja ampujan ohjaamisen pois hänelle tyypillisistä virheistä.

Jos kokeilusta saadaan Puolustusvoimia tyydyttäviä tuloksia, kaikilla alokkailla voisi parin vuoden päästä olla pari tuntia ampumasimulaattoriharjoituksia viikossa, Soininen arvioi.

Muita uusia koulutusmenetelmiä ovat esimerkiksi luennoinnin merkittävä vähentäminen ja perustietojen kuten kamiinan sytyttämisen tai rynnäkkökiväärin purkamisen esitteleminen lyhyissä videoissa. Myös Niinisalon alokkaiden liikuntakoulutus uudistuu. Alokaskauden marsseja vähennetään ja niiden sijaan voima- ja kestävyysharjoittelun määrää lisätään yksilölliset tavoitteet huomioiden.

