Ampiaiset hyökkäsivät päiväkotilasten kimppuun Lappeenrannassa

Ampiaisparvi on hyökännyt ulkoilemassa olleen päiväkotiryhmän kimppuun Lappeenrannassa. Ampiaiset pistivät kuutta lasta ja yhtä päiväkodin työntekijää.

Lappeenrantalainen Lappeen päiväkotiryhmä oli luontopolulla, kun yksi lapsista tallasi vahingossa maa-ampiaispesän reunaan.

Päiväkodin lähimetsässä oli ulkoilemassa yhteensä 13 lasta ja kolme päiväkodin työntekijää.

Päiväkodin johtaja Heli Puhakainen kertoo STT:lle, että lapset ovat 3-5-vuotiaita.

– Kukaan ei joutunut onneksi sairaalaan.

Paikalle pyydettiin apua heti hätänumerosta. Paikalle tuli kaksi ambulanssia hoitamaan ja tarkkailemaan pistoksen saaneita. Päiväkodin henkilökunta on saman tien ollut yhteydessä lasten vanhempiin, ja ensihoitajat ovat antaneet vanhemmille ohjeet lasten voinnin tarkkailuun.

Duodecimin Terveyskirjaston mukaan ampiaisen piston aiheuttamat oireet voivat vaatia kiireellistä apua, jos kyse on pienestä lapsesta, pistoja on useita tai jos pisto osuu suuhun. Allergisille pistosta voi tulla yliherkkyysreaktio.

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=spr00012

STT

Kuvat: