Antibiootteja käytetään liikaa ja osa kuureista on liian pitkiä

Mitä vähemmän antibiootteja käytetään, sitä paremmin ne säilyttävät tehonsa. Tästä tiedeyhteisö on yleisellä tasolla yksimielinen. Sen sijaan yksittäisten antibioottikuurien pituus jakaa tutkijoita ja lääkäreitä.

Esimerkiksi British Medical Journalissa vuosi sitten julkaistu tutkimuskoosteartikkeli päätyi ohjeistamaan, että kuuri tulisi lopettaa oireiden loputtua.

– Osa antibioottikuureistamme voi olla liian pitkiä, ja hoitokäytännöt ovat siltä osin vanhentuneita, arvioi johtava asiantuntija Jari Jalava Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Jalavan mukaan kuurien pituuteen ei kuitenkaan ole mitään yleistä nyrkkisääntöä, vaan antibioottien tarve vaihtelee tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti antibioottien käyttösuositukset perustuvat kliinisiin tutkimuksiin.

– Jos haluttaisiin varmasti osoittaa, että lyhyempi antibioottikuuri on riittävän tehokas, pitäisi olla koordinoituja tutkimuksia siitä, että se tepsii kaikkiin potilaisiin.

Samaa mieltä on Helsingin yliopistollisen keskussairaalan osastonylilääkäri Veli-Jukka Anttila. Hänen mukaansa osasta infektioista tiedetään hyvin, miten pitkä antibioottikuuri niiden hoitoon riittää.

THL:n ohje on, että kuuri syödään aina hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan.

– Suomen käypä hoito -suositukset ovat ajan tasalla. Esimerkiksi naisten virtsarakontulehduksessa kolmen päivän kuuri yleensä riittää.

Anttilan mukaan on kuitenkin paljon infektioita, joiden kohdalla ei tiedetä, miten pitkään antibiootteja tarvitaan. Lisäksi jotkut lääkärit määräävät varmuuden vuoksi ylipitkiä kuureja.

– Esimerkiksi borreliabakteeriin määrätään paikoin hyvinkin pitkiä antibioottikuureja ilman näyttöä niiden tehosta.

Pakkauskoko vaikuttaa antibioottien syömiseen

Osasyy liian pitkiin antibioottikuureihin saattaa olla pakkauskoot. Suomessa antibiootit myydään aina pakkauksittain, eivätkä apteekit saa aukoa niitä. Tällöin pillereitä saattaa olla enemmän kuin kuuri vaatisi.

– Lääkärin pitäisi tällaisissa tapauksissa kirjoittaa reseptiin, montako päivää antibiootteja pitää ottaa, Anttila huomauttaa.

Joissakin maissa on yleistä, että antibioottia annetaan apteekeista vain muutamaa päivää varten. Tämä voi Anttilan mukaan johtaa myös liian lyhyihin kuureihin.

Sekä liian pitkät että liian lyhyet kuurit saattavat lisätä antibioottiresistenssiä. Liian lyhyen kuurin jälkeen infektio saattaa tulla huonosti hoidetuksi ja uusiutua antibiooteille vastustuskykyisessä muodossa. Liian pitkä kuuri taas sotkee turhaan ihmisen elimistön normaalin toiminnan, jolloin vastustuskykyiset bakteerikannat saattavat päästä valloilleen.

