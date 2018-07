AP: Egyptissä kuolemantuomio 75 ihmiselle

Egyptissä oikeus antoi lauantaina kuolemantuomion 75 ihmiselle, kertoo uutistoimisto AP.

Joukossa on Muslimiveljeskunnan tunnettuja johtohahmoja. Tuomio liittyy liikkeen vuonna 2013 järjestämään istumaprotestiin, jossa protestoitiin Muslimiveljeskunnan presidentin Mohamed Mursin syrjäyttämistä virastaan. Maan armeijan tekemää syrjäyttämistä edelsivät suuret joukkoprotestit.

Istumaprotesti päättyi väkivaltaisesti, kun Egyptin turvallisuusviranomaiset hajottivat kaksi protestileiriä elokuussa 2013. Väkivaltaisuuksissa kuoli ainakin satoja ihmisiä.

Jutussa on syytettynä yli 700 ihmistä, mikä tarkoittaa, että vielä ainakin yli 600:aa ihmistä voi odottaa kuolemantuomio.

Presidentti Abdel Fattah al-Sisi on hallinnut Egyptiä rautaisella otteella, ja lukuisia ihmisoikeusaktivisteja istuu vankilassa ”terrorismista” syytettynä.

https://www.apnews.com/e85724e3844c4021a3defb07c65c4734/Egypt-court-sentences-75-to-death-in-2013-sit-in-case

STT

