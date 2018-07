Arviolta 20 000 suomalaisen vaihdettava verenpainelääkkeensä mahdollisen syöpäriskin vuoksi

Fimea on määrännyt verenpainelääkkeitä jakelukieltoon mahdollisen syöpäriskin vuoksi. Arviolta 20 000 suomalaisen on vaihdettava käyttämänsä lääke korvaavaan.

Ongelmien syynä ovat yhden kiinalaisen lääkeainevalmistajan valmistamasta valsartaanista löydetyt epäpuhtaudet. Lääkeainetta käytetään kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon.

Jakelukielto koskee Suomessa kymmentä lääkettä. Niitä käyttäviä kehotetaan ottamaan yhteyttä apteekkiin lääkkeen vaihtamiseksi.

Fimean mukaan on tärkeää, että lääkehoitoa ei lopeteta vaan lääke korvataan uudella. Fimean mukaan lääkkeen vaihtamisella ei ole kova kiire, mutta se on syytä tehdä lähiaikoina.

STT