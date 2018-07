Arviolta 20 000 suomalaisen vaihdettava verenpainelääkkeensä mahdollisen syöpäriskin vuoksi

Fimea on määrännyt verenpainelääkkeitä jakelukieltoon mahdollisen syöpäriskin vuoksi. Arviolta 20 000 suomalaisen vaihdettava käyttämänsä lääke korvaavaan.

Ongelmien syy ovat yhden kiinalaisen lääkeainevalmistajan valmistamasta valsartaanista löydetyt epäpuhtaudet. Lääkeainetta käytetään kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon.

Poisveto koskee Suomessa kymmentä lääkettä. Niitä käyttäviä kehotetaan ottamaan yhteyttä apteekkiin lääkkeen vaihtamiseksi.

Jakelukiellossa olevien valmisteiden markkinaosuus on Suomessa noin 30 prosenttia kaikista valsartaania sisältävistä lääkkeistä.

Fimean mukaan on tärkeää, että lääkehoitoa ei lopeteta vaan lääke korvataan uudella. Fimean mukaan lääkkeen vaihtamisella ei ole kova kiire, mutta se on syytä tehdä lähiaikoina.

Löytynyt epäpuhtaus on N-nitrosodimetyyliamiini (NDMA), jonka on eläinkokeissa havaittu nostavan syöpäriskiä. Ei ole varmuutta, miten paljon se lisää syöpäriskiä ihmisellä. Akuuttia potilasriskiä ei tämänhetkisen tiedon mukaan ole, ilmoittaa Fimea.

Ylilääkäri Kimmo Jaakkola Fimeasta kertoi STT:lle keskiviikkona, että viallista ainetta ei pääse enää ainakaan eurooppalaisiin lääkkeisiin.

Jaakkolan mukaan Suomessa ei ole tapahtunut tätä ennen viime vuosina, että lääkettä vedetään takaisin potilailta asti.

STT

