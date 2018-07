Asuntomessut avataan Porin Karjarannassa – Jenni Haukio lausuu avaussanat

Porin asuntomessut alkavat tänään. Messualue on Karjarannassa kaupungin keskustan läheisyydessä.

Vanhalle teollisuusalueelle Kokemäenjoen tuntumaan rakennetulla asuinalueella on esillä moderni pientalokaupunkiasuminen. Puutalokaupunginosista otetut vaikutteet näkyvät muun muassa tiiviinä rakentamisena.

Asuntomessujen avaussanat lausuu runoilija ja presidentin puoliso Jenni Haukio. Myös presidentti Sauli Niinistö on paikalla avajaistilaisuudessa. Puhumassa on myös asunto-, energia ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.).

Neljä viikkoa, neljä teemaa

Messualueella on nähtävissä 28 pientaloa, korjausrakentamiskohde, rivitalo, päiväkoti ja asuntomessujen ensimmäinen palvelukoti.

Viikoittain vaihtuvina teemoina ovat porilaisuus, naapuruus, tulevaisuus ja hyvä arki. Teemojen kautta messuilla tuodaan esille koko ihmiselämän läpi kestävää hyvää asumista.

– Esimerkiksi hyvän arjen viikolla otetaan esille koko alueen suunnittelu, miten talot sijaitsevat suhteessa toisiinsa ja minkälaisia palveluita alueella on saatavilla, kertoo Osuuskunta Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Harri Tuomaala.

Messut ovat auki kuukauden ajan joka päivä kello kymmenestä ainakin kello 18:aan asti. Tiettyinä iltoina messukohteet ovat avoinna pidempään.

STT

Kuvat: