Asuntosijoittajan parhaat apajat löytyvät kalakukkojen kupeesta

Asuntosijoittaja saa tänä vuonna parasta tuottoa sijoituksilleen suurista kaupunkikeskuksista pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Asia selviää Pellervon taloustutkimuksen tutkimuksesta, jonka on teettänyt Suomen Vuokranantajat.

Listauksen kärjessä on tänä vuonna Kuopio. Suurin nousija on Oulu, joka kapusi sijoitustuottonäkymissä neljätoista sijaa. Helsingin sijoitus listalla laski jälleen, nyt pääkaupunki löytyy kahdeksannelta sijalta.

Tutkimuksessa alueellista arvonnousun ja vuokratuoton kehitystä tarkastellaan muun muassa väestönkasvun, kotitalouksien tulojen ja asuntojen hintatason avulla.

Valtakunnallisesti Suomen vuokranantajien teettämä tutkimus ennustaa vuokratuottojen jatkuvan maltillisina ja vakaina. Pitkällä aikavälillä vuokratuotto on pysynyt noin 3,5 prosentissa.

