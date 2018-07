Atria antoi tulosvaroituksen – taustalla Ruotsin heikko tulos ja valuuttakurssit

Atria on antanut tulosvaroituksen, koska sen tulos Ruotsissa on ollut odotettua heikompi alkuvuoden aikana. Atrian mukaan Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan heikot valuuttakurssit ovat painaneet liikevaihtoa.

Atria ennustaa, että konsernin koko vuoden liikevoitto jää viime vuotta alhaisemmaksi. Aiempi ennuste oli, että koko vuoden liikevoitto voisi olla viimevuotista parempi.

Tuorein arvio on, että Atrian liikevaihto pysyy tänä vuonna viime vuoden tasolla. Aiemmin ennustettiin, että liikevaihto olisi tänä vuonna kasvanut.

Atria julkistaa puolivuotiskatsauksensa ensi viikon torstaina.

STT