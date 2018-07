BBC: Ainakin 20 ihmistä on kuollut padon sorruttua Laosissa

Laosissa Kaakkois-Aasiassa ainakin 20 ihmistä on kuollut, kun rakenteilla ollut vesivoimalapato sortui aiheuttaen tulvia. Asiasta uutisoi BBC.

Lisäksi satoja ihmisiä on edelleen kateissa ja tuhannet ovat menettäneet kotinsa. Viranomaiset ovat helikoptereiden ja veneiden avulla yrittäneet evakuoida Attapeun provinssin asukkaita.

Ympäristöön pääsi vettä noin viisi miljardia kuutiometriä eli yli kahden miljoonan olympia-altaan verran.

Paikalliset viranomaiset ovat pyytäneet hallitukselta hätäapua, muun muassa vaatteita, ruokaa, juomaa ja lääkkeitä. Naapurimaa Thaimaa on sanonut lähettävänsä paikalle pelastustöiden asiantuntijoita. Patohankkeessa mukana olleet eteläkorealaiset yritykset ovat niin ikään lähettäneet paikalle apua.

Pato oli ennen romahdusta lähes valmis, ja se oli tarkoitus ottaa kaupalliseen käyttöön ensi vuonna. Laos on viime vuosina investoinut vesivoimaan, ja vesivoima on noin 30 prosenttia maan viennistä.

https://www.bbc.com/news/world-asia-44947185

STT

