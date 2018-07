BBC: Kahden suomalaismatkailijan kimppuun hyökättiin väkivaltaisesti Australiassa

Australiassa kaksi suomalaista matkailijaa on joutunut väkivaltaisen hyökkäyksen uhreiksi, kertoo BBC. Australialainen 36-vuotias mies ajoi 33-vuotiasta miespuolista suomalaismatkailijaa päin maastoautolla ja löi tätä lapiolla.

33-vuotias naispuolinen suomalaismatkailija sai napattua lapion ja taltutettua hyökkääjän. Ohikulkija auttoi häntä pitelemään hyökkääjää aloillaan poliisin tuloon saakka. Länsiaustralialaisen WAtoday -lehden mukaan myös suomalaismies osallistui hyökkääjän pitelemiseen.

Suomalaismies sai hyökkäyksessä vamman päähänsä ja nainenkin loukkaantui. Perth Now -lehden mukaan päävamma tuli lapiosta. Molemmat suomalaiset vietiin sairaalaan. Perth Nown mukaan myös hyökkääjää hoidettiin sairaalassa.

Hyökkääjä sai syytteen tapon yrityksestä.

Hyökkäyksen syy on hämärän peitossa. Viranomaisten mukaan hyökkääjä ei tuntenut uhrejaan. Australialaislehtien mukaan hänen autossaan oli varastetut rekisterikilvet. Poliisi tutkii tapausta.

Hyökkäys tapahtui lauantaina suositulla Bibbulmun-vaelluspolulla Länsi-Australiassa lähellä Perthin kaupunkia. WAtodayn mukaan suomalaiset olivat töissä Australiassa mutta eivät asuneet siellä pysyvästi.

Suomen ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä kerrotaan STT:lle, että heillä on tapaus tiedossa, mutta ministeriö ei voi kommentoida yksittäistä tapausta sen enempää.

STT