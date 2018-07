Belgian kultainen sukupolvi haastaa ennakkosuosikki Brasilian

Belgia on voittanut kaikki ottelunsa Venäjällä pelattavissa jalkapallon MM-kilpailuissa, mutta perjantaina voitokas sarja on koetuksella. Vastassa on suurimpiin ennakkosuosikkeihin lukeutuva Brasilia.

– Brasilian kohtaaminen on unelmaottelu pelaajillemme. Otteluun liittyen ei tule olemaan mitään salaisuuksia. Meidän täytyy puolustaa niin hyvin kuin mahdollista ja rankaista sitten, kun meillä on pallo. Tämä on hyvin yksinkertaista, ja joukkue on valmiina, Belgian päävalmentaja Roberto Martinez sanoi.

Belgialla on vahva joukkue, ja tämän vuoden MM-kilpailuja on pidetty maan kultaisen sukupolven kenties viimeisenä näyttöpaikkana. Odotukset olivat kovat jo neljä vuotta sitten MM-kilpailuissa ja kaksi vuotta sitten EM-kilpailuissa, mutta kummallakin kerralla matka katkesi puolivälierissä.

Nyt Belgian matka uhkasi katketa jo neljännesvälierissä, kun Japani johti 2-0. Tärkeät maalit tehneet Jan Vertonghen, Marouane Fellaini ja Nacer Chadli viimeistelivät jatkoa Belgian turnaukselle.

Vain Sveitsi yllättänyt Brasilian

Kuudetta maailmanmestaruuttaan jahtaava Brasilia jäi alkulohkossa tasapeliin Sveitsin kanssa, mutta on sen jälkeen voittanut kolme ottelua päästämättä maaliakaan. Brasilia on ratkaissut ottelunsa toisella jaksolla ja tarvittaessa vasta lisäajalla, kuten Costa Ricaa vastaan.

Neymarin johdolla joukkueella on terävä kärki. Jos Japani onnistui kahdesti yllättämään Belgian maalivahti Thibaut Courtoisin, mihin Brasilian eväät parhaimmillaan riittävät?

Toki Brasiliankaan alakerta ei voi uinua, kun Belgian paidassa vilistävät Eden Hazardin, Kevin De Bruynen ja Romelu Lukakun kaltaiset pelaajat.

– Olemme selvästi parantaneet peliämme. Meksikoa vastaan ottelu oli hankala, mutta puolustuksemme oli vakaa, puolustaja Thiago Silva kuvaili kehitystä ja mainitsi 2-0-voittoon päättyneen neljännesvälierän.

Brasilia voitti MM-puolivälierän 1994, 1998 ja 2002, mutta hävisi kaksissa seuraavissa kisoissa. Vuoden 2014 kotikisoissa Brasilia voitti puolivälierän päätyen vain Saksan teurastettavaksi välierään. Belgia on voittanut MM-puolivälierän viimeksi 32 vuotta sitten.

