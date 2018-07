Belgian päävalmentaja Martinez: ”Nämä pelaajat ansaitsevat lopettaa huipulla”

Jalkapallon MM-kisojen pronssiottelun tarpeellisuudesta on puhuttu kyllästymiseen asti, mutta sekä Belgialla että Englannilla luulisi olevan syytä taistella myös kolmannesta sijasta.

– Joka kerta, kun puemme maajoukkueasun päälle, pelaamme ylpeydellä, Englannin päävalmentaja Gareth Southgate vakuutti. Aiemmin hän oli julistanut pronssipelin ”otteluksi, jota mikään joukkue ei halua pelata”.

– On haaste saada pelaajat syttymään otteluun, Southgate myönsi.

Molemmilla joukkueilla on kuitenkin vain voitettavaa. Belgialle pronssimitalit olisivat historian paras suoritus, sillä toistaiseksi korkein sijoitus on neljäs sija vuodelta 1986. Englannille kolmas sija olisi paras saavutus sitten vuoden 1966 MM-kullan.

– Haluamme lopettaa huipulla. Nämä pelaajat ansaitsevat lopettaa huipulla, Belgian päävalmentaja Roberto Martinez totesi.

Venäjän MM-kisoja on povattu Belgian kultaisen sukupolven viimeisiksi. Belgialta on viimeksi pelatuissa arvoturnauksissa odotettu menestystä, mutta kisat ovat päättyneet puolivälieriin. Tästä huolimatta Southgaten tavoin myös Martinez ounasteli pronssiotteluun latautumisen olevan hankalaa.

– Siitä tulee todella hankalaa, sillä halusimme todella pelata finaalissa. Täytyy vain yrittää nähdä mahdollisuus lopettaa turnaus kolmanteen sijaan. Sitä ei tapahdu usein, joten meidän täytyy ymmärtää, että kyseessä on tärkeä ottelu.

Maalikuninkaiden kohtaaminen

Belgia ja Englanti kohtasivat jo alkusarjassa, jolloin Belgia vei voiton maalein 1-0. Molemmat joukkueet olivat kuitenkin jo varmistaneet jatkopaikkansa, minkä vuoksi suurimmat tähdet Harry Kane ja Romelu Lukaku saivat levätä.

Samat herrat taistelevat pronssiottelussa myös turnauksen maalikuninkuudesta. Kanella on kasassa kuusi osumaa, kun Lukaku on jo turnauksen päättäneiden Venäjän Denis Tsheryshevin ja Portugalin Cristiano Ronaldon tavoin osunut neljästi.

STT

