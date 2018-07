Bisnesneuvottelija kohtaa taitavan väittelijän – Trumpin ja Putinin on helppo päästä samalle aaltopituudelle

Kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin istuvat yhdessä alas reilun viikon päästä Helsingissä, saattaa Putin aloittaa keskustelun pitkällä yksinpuhelulla.

– Putinilla oli usein tapana käyttää omalta puoleltaan aika perusteellinen puheenvuoro, jossa hän yhdellä kertaa käsitteli monta sovituista aiheista, muistelee STT:lle Matti Vanhanen (kesk.), joka neuvotteli pääministerivuosinaan Putinin kanssa usein.

Helsingissä kohtaa kaksi suurta persoonaa, joilla on tiettyä hengenheimolaisuutta mutta myös paljon erimielisyyksiä. Toisella puolella istuu loistavana diilien tekijänä itseään pitävä Trump, toisella taas yksityiskohtiin hyvin perehtynyt Putin.

Vanhasen kokemusten mukaan Putin on aina valmistautunut neuvotteluihin huolella ja tuntee asiat hyvin.

– Hän on hyvä väittelemään. Hänellä on tietysti aina se oma tavoite. Se on tietyllä tapaa läpinäkyvää, on jotenkin helppo nähdä, mihin hän tähtää perusteluillaan, Vanhanen kertoo.

Ei korvaan kuiskuttelijoita

Kahden johtajan tapaamiseen on yleensä valmisteltu alemmalla tasolla esityslista asioista, jotka ovat neuvottelussa esillä. Vanhanen kuitenkin muistuttaa, että agendalla on nyt vaikeita poliittisia asioita kuten Venäjän vaalivaikuttaminen ja Syyrian tilanne. Niistä ei voida määräänsä pidemmälle neuvotella etukäteen.

Vanhanen uskoo, että Trump ja Putin tekevät lopulliset päätökset itsenäisesti.

– Pitkään spekuloitiin sillä, ovatko oligarkit Putinin takana. Oma tuntuma oli aina, että se on juuri toisinpäin, Putin ehdottomasti on voimakkain vallankäyttäjä Venäjällä. Uskon että molemmat presidentit tässä suhteessa selkeästi edustavat itseään ja omia maitaan, ei ole sellaisia kulisseissa vaikuttajia, jotka laittaisivat sanoja heidän suuhunsa.

Tapaamisen kesto on vielä auki. Vanhasen mukaan se saattaa joka tapauksessa venähtää.

– Putinilla tarvittaessa aina löytyy sitten aikaa. Jos on joku tärkeä asia kesken, niin hänen aikataulunsa toisesta päästä kyllä joustaa. Koskaan ei tuntunut siltä, että tässä tuli kiire.

Samalla taajuudella

Trumpin viime aikojen lausunnoissa on Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltolan mielestä ollut havaittavissa liike-elämästä opittua neuvottelutaktiikkaa.

– Bisnesneuvotteluista tuttua, annetaan vastapuolelle ruusuinen kuva, että mitä voisi saada, jos on hyvää pataa Trumpin kanssa. Vilautellaan näitä Krimejä ja muita. Mutta sitten itse neuvottelut ovat paljon tiukemmat, siellä vaaditaan isoa hintalappua, Aaltola sanoo.

Aaltolan mukaan Putinin on helpompi tulla toimeen Trumpin kuin Barack Obaman kanssa.

– Trump ja Putin ovat ideologisesti hirveän samalla taajuudella. Kummatkin korostavat vahvaa, suvereenia kansallisvaltiota ja tällaista johtajien välistä keskinäistä kunnioitusta ja lojaliteettia.

Trumpilla on myös kiitollisuudenvelkaa Putinille vuoden 2016 vaaleissa saadun tuen takia. Positiivinen ilmapiiri löytyneekin helposti. Aaltolan mukaan tapaaminen voi kuitenkin päättyä haaksirikkoon, jos Trump kokee, ettei Putin kunnioita häntä tarpeeksi.

– Tässä on se hankaluus, että Trump kokee olevansa paljon suuremman valtion presidentti. Ja Putinin täytyisi nöyrtyä tähän mikä on tietysti hankalaa Putinille, joka haluaa nähdä itsensä ikään kuin Neuvostoliiton perillisenä ja samantasoisena suurvaltajohtajana kuin Trump.

STT

Kuvat: