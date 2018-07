EU määrää Googlelle 4,3 miljardin ennätyssakon aseman väärinkäytöstä

EU on määrännyt hakukoneyhtiö Googlelle ennätysmäisen, 4,3 miljardin euron sakon määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Päätös koskee Googlen palveluiden asentamista Android-puhelimiin.

Google on antanut puhelinvalmistajien käyttää omistamaansa Android-ohjelmistoa ilmaiseksi, mutta samalla se on edellyttänyt omien palveluidensa asentamista puhelimiin.

EU:n kilpailukomissaari Margrethe Vestager kertoi päätöksestä keskiviikkona Brysselissä. Hänen mukaansa Google rajoittaa muiden yhtiöiden mahdollisuuksia menestyä ja kehittää palveluita Android-puhelimille.

– Google on käyttänyt Androidia välineenä markkina-asemansa kasvattamiseen, tanskalaiskomissaari sanoi.

Hän muistutti, että määräävää markkina-asemaa on käytettävä vastuullisesti. Yhtiöt eivät saa estää muiden yhtiöiden pääsyä markkinoille.

Google on edellyttänyt matkapuhelinvalmistajia ottamaan Chrome-selaimen ja hakukoneen puhelimiin samalla kun yhtiö on lisensioinut Googlen Play app -kauppapalvelun.

Sakko olisi voinut olla suurempikin

EU:n sääntöjen mukaan komissio voi määrätä yhtiölle sakon, joka on enimmillään kymmenen prosenttia emoyhtiön liikevaihdosta. Googlen emoyhtiön Alphabetin vuosittainen liikevaihto oli viime vuonna noin 111 miljardia dollaria (noin 95 miljardia euroa).

EU:lla on ollut vireillä kolme rinnakkaista selvitystä siitä, käyttääkö hakukonejätti väärin markkina-asemaansa. Hakukoneen yhyttäminen kaikkiin Android-puhelimiin on selvityksistä merkittävin.

Aiemmin komissio on määrännyt Googlelle 2,4 miljardin sakon siitä, että se markkinoi ostospalveluaan hakukonetulosten kärjessä. Yhtiö on valittanut päätöksestä.

Amerikkalaisen hakukoneyhtiön sakottaminen ajoittuu hetkeen, jolloin Yhdysvaltain ja Euroopan kauppasuhteet ovat muutoinkin viileät.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker matkustaa ensi viikon keskiviikkona Washingtoniin, jossa hän tapaa presidentti Donald Trumpin.

