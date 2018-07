Brasilia ja Belgia tähyilevät ennakkosuosikkeina puolivälieriin

Jalkapallon MM-turnaus jatkuu tänään neljännesvälieräpeleillä Brasilia-Meksiko ja Belgia-Japani.

Brasilia ja Meksiko aloittavat ottelunsa Suomen aikaa kello 17 Samarassa. Brasilia voitti E-alkulohkon, ja Meksiko oli F-lohkossa toinen.

Belgian ja Japanin kohtaaminen alkaa Rostovissa kello 21. Belgia voitti G-lohkon. Japani selviytyi pudotuspeleihin H-lohkon kakkosena.

Viisinkertainen maailmanmestari Brasilia on Meksikoa vastaan suuri ennakkosuosikki. Näissä kisoissa Brasilian puolustus on vakuuttanut tiiviydellään, ja joukkueen hyökkääjätähti Neymar parantaa keväisestä jalkavammasta toipuessaan koko ajan.

MM-turnauksen 1-0-yllätysvoitolla viime kisojen maailmanmestari Saksasta aloittanut Meksiko uhmaa tilastoja. Se selviytyi MM-Venäjällä alkulohkostaan jatkoon jo seitsemännen kerran peräkkäin. Aiemmilla kuudella kerralla maan MM-taival on aina katkennut heti neljännesvälierissä.

Kapteeni Andres Guardado vakuuttaa, etteivät synkät MM-tilastot vaivaa Meksikon pelaajia.

– Ei ole mitään suurempaa kuin tehdä historiaa yltämällä viidenteen MM-otteluun (puolivälieriin). Mikä voisi motivoida meitä enempää kuin ottelu viisinkertaista mestaria vastaan, Guardado sanoi AFP:n mukaan.

Alkulohkon Serbia-ottelun alussa loukkaantunut huippupuolustaja Marcelo puuttuu Brasilian kokoonpanosta.

Belgia oppinut lisää nöyryyttä

Myös Belgia on neljännesvälierässään Japania vastaan ennakkosuosikki. Belgia teki MM-alkulohkopeleissä eniten maaleja, yhdeksän. Maajoukkueen luulisi kaksi vuotta sitten oppineen, ettei mikään ole itsestään selvää.

Vuoden 2016 EM-kisoissa Belgian turnaus päättyi puolivälierissä, kun otteluparista meni yllättäen 3-1-voitolla jatkoon Wales.

– Kaikki kuvittelivat, että menemme ongelmitta jatkoon. Sitten, yhtäkkiä, olimme ulkona turnauksesta, kertoi Venäjän MM-kisoissa Belgian maalitilin avannut Napoli-hyökkääjä Dries Mertens AFP:lle.

– Emme aio aliarvioida Japania, sillä se on vahva joukkue. Pudotuspeleihin päästäkseen pitää olla hyvä joukkue, Mertens lisäsi.

