Brasilialle kaksijakoisia uutisia: Danilo sivuun, Marcelo pelikunnossa

Brasilialaispuolustaja Danilon urakka jalkapallon MM-kisoissa on ohi loukkaantumisen takia. Danilo satutti nilkkansa harjoituksissa torstaina. Brasilian jalkapalloliitto vahvisti kotisivuillaan, ettei Danilo pysty enää pelaamaan Venäjän MM-kisoissa.

Brasilia kohtaa Belgian tänään kello 21 alkavassa puolivälieräottelussa. Brasilia ja Belgia iskevät yhteen Kazanissa.

Danilon MM-urakka on ollut tuskainen, sillä hän on kärsinyt myös lonkkavammasta. Seurajoukkuetasolla Manchester Cityä edustava laitapuolustaja pelasi vain Brasilian avausottelussa Sveitsiä vastaan.

Hänen paikkansa oikeana laitapuolustajana on ottanut Fagner, joka pelannee myös Belgia-kamppailussa.

Brasilia sai myös hyviä uutisia, sillä vasen laitapuolustaja Marcelo on jälleen pelikunnossa. Selkävaivoista kärsinyt Marcelo otettiin vaihtoon alkulohkon päätöspelissä Serbiaa vastaan. Hän huilasi Meksikoa vastaan pelatun neljännesvälierän.

https://www.cbf.com.br/copa-do-mundo-fifa-2018/noticias/index/danilo-se-lesiona-no-treinamento-desta-quinta-05#.Wz8H4NCWa70

STT

Kuvat: