Britannian hallitus kokoontui ratkaisevaan brexit-neuvonpitoon – ministerierot mahdollisia

Britanniassa pääministeri Theresa Mayn hallituksen ministerit ovat kokoontuneet ratkaisevaksi kuvailtuun neuvonpitoon maan brexit-linjasta. Innokkaimpien EU-eroa kannattavien ministereiden on kerrottu suhtautuvan epäillen Mayn ehdotuksiin, jotka pitäisivät Britannian läheisesti kytköksissä EU:hun muun muassa tavarakaupan tullien ja muiden säännösten suhteen.

Brittimedioiden mukaan ministereiden eroja voi olla luvassa, jos linjasta ei päästä yksimielisyyteen. Eri lähteiden mukaan mahdollisesti erostaan ilmoittavat ministerit joutuisivat jopa poistumaan paikalta omin avuin ilman virka-autoaan.

Brexitiä kovimmin kannattavat ministerit kokoontuivat jo eilen illalla omaan neuvonpitoonsa ulkoministeri Boris Johnsonin johdolla. Heidän mukaansa yhä jatkuva kytkös EU:hun rajoittaisi Britannian mahdollisuuksia solmia uusia kauppasopimuksia muiden maiden, esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa.

Ministereiden yhteistä linjaa sorvataan maaseudulla sijaitsevalla pääministerin virka-asunnolla Chequersin kartanossa. Neuvotteluihin on varattu koko päivä, ja ennen niiden alkua ministereiltä kerättiin pois puhelimet ja muut älylaitteet ilmeisesti vuotojen estämiseksi.

Mahdollinen uusi brexit-linjaus on määrä julkistaa ensi viikolla, jolloin selviää, kelpaako se myös EU:n neuvottelijoille. EU on odottanut Britannian linjausta kärsimättömänä.

– Tämä on viimeinen kehotus lyödä kortit pöytään, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sanoi jo viime viikolla

Airbusin johtaja: Hallituksella ei ole hajuakaan

Ratkaisuja odottavat malttamattomina myös liike-elämän edustajat. Ilmailujätti Airbusin toimitusjohtajan Tom Endersin mukaan Britannian hallituksella ei ole näytä olevan hajuakaan tai ainakaan yhteistä näkemystä maan suhteesta EU:hun brexitin jälkeen. Hänen mukaansa vähintä, mitä Britannian pitäisi tehdä, olisi jäädä yhteiseen tulliliittoon unionin kanssa.

Airbus työllistää Britanniassa suoraan lähes 15 000 ihmistä. Yhtiö on jo aiemmin vihjannut, että sen toiminnan jatkuminen Britanniassa on kyseenalaista, jos maa jättää EU:n ilman sopimusta.

Britannian on määrä erota EU:sta vajaan yhdeksän kuukauden kuluttua maaliskuun lopussa. Sopimuksen osapuolien tulevasta suhteesta pitäisi kuitenkin valmistua jo syksyllä, jotta se ehditään hyväksyä Britannian ja EU:n parlamenteissa.

STT

Kuvat: