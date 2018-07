Britannian hallitus sopuun maan brexit-linjauksista – tavoitteena sujuvat kauppasuhteet EU:n kanssa

Britannian hallitus on päässyt sopuun maan brexit-linjauksista. Hallituksen tavoitteena on esimerkiksi teollisuus- ja maataloustuotteita koskevan vapaakauppa-alueen luominen.

Nyt sovitussa mallissa Britannia muun muassa pyrkii eroon ihmisten vapaasta liikkuvuudesta, mutta tavoittelee kaikin puolin sujuvia kauppasuhteita EU:n kanssa.

Sopu on voitto pääministeri Theresa Maylle, sillä brittimediat ennakoivat neuvottelujen alla jopa innokkaimmin brexitiä kannattavien ministerien mahdollisia eroamisia.

– Hallitus on sopinut tänään (perjantaina) yksityiskohtaisissa neuvotteluissa yhteisestä linjasta EU:n kanssa tulevaisuudessa käytäviin neuvotteluihin, May sanoi.

Hänen mukaansa hallitus julkistaa ensi viikolla niin sanotun valkoisen paperin, jossa avataan tarkemmin, kuinka Britannia aikoo ”ottaa rahansa, lakinsa ja rajansa takaisin hallintaansa”.

EU on odottanut Britannian linjausta kärsimättömänä.

– Tämä on viimeinen kehotus lyödä kortit pöytään, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk sanoi jo viime viikolla.

Britannian on määrä erota EU:sta vajaan yhdeksän kuukauden kuluttua.

STT

Kuvat: