Britannian hallitus sopuun maan brexit-linjauksista – tavoitteena sujuvat kauppasuhteet EU:n kanssa

Britannian hallitus on päässyt sopuun maan brexit-linjauksista. Hallituksen tavoitteena on esimerkiksi teollisuus- ja maataloustuotteita koskevan vapaakauppa-alueen luominen.

Nyt sovitussa mallissa Britannia muun muassa pyrkii eroon ihmisten vapaasta liikkuvuudesta, mutta tavoittelee kaikin puolin sujuvia kauppasuhteita EU:n kanssa.

Sopu on voitto pääministeri Theresa Maylle, sillä brittimediat ennakoivat neuvottelujen alla jopa innokkaimmin brexitiä kannattavien ministerien mahdollisia eroamisia.

STT

Kuvat: