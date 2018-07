Britannian parlamentti: Seksuaalinen hyväksikäyttö yleistä kehitysapujärjestöissä

Britannian parlamentin tutkimusryhmä on todennut, että seksuaalinen hyväksikäyttö on kehitysapujärjestöissä laajamittainen ongelma. Aikaisemmin tänä vuonna Times-lehti paljasti, että brittiavustusjärjestö Oxfamin avustustyöntekijät olivat ostaneet seksiä olleessan auttamassa Haitin maanjäristyksen uhreja.

Tutkimusryhmän raportin mukaan seksuaalinen hyväksikäyttö on ollut jo pitkään kiinteä osa kehitysapukulttuuria, eivätkä järjestöt ole ryhtyneet riittäviin toimiin korjatakseen tilannetta.

https://www.thetimes.co.uk/article/oxfam-in-haiti-it-was-like-a-caligula-orgy-with-prostitutes-in-oxfam-t-shirts-p32wlk0rp

STT

