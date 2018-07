Britannian poliisi: Kaksi ihmistä Salisburyn lähellä sairastuttanut aine venäläistä Novitshok-hermomyrkkyä

Britannian poliisin mukaan Salisburyn läheisessä Amesburyn kylässä kaksi ihmistä vakavasti sairastuttanut aine on venäläistä sotilaskäyttöön suunniteltua Novitshok-hermomyrkkyä.

Asian vahvisti Suur-Lontoon poliisi Scotland Yardin vastaterrorismin yksikön päällikkö Neil Basu.

– Olemme tänä iltana saaneet testitulokset, joiden mukaan nämä kaksi ihmistä altistuivat hermomyrkky Novitshokille, Basu sanoi medialle annetussa lausunnossa.

Toistaiseksi kenelläkään muulla ei ole havaittu vastaavia oireita. Myrkyn alkuperästä ei ole tietoa. Basun mukaan tutkinnan tavoitteena on nyt selvittää, miten uhrit altistuivat aineelle.

Myrkytystapaus paljastui hieman kello kymmenen jälkeen lauantaiaamuna paikallista aikaa, kun Amesburyn kylässä sijainneeseen taloon kutsuttiin ambulanssi 44-vuotiaan naisen alettua oireilla. Nainen toimitettiin sairaalaan. Muutamaa tuntia myöhemmin samassa osoitteessa 45-vuotiaalla miehellä alkoivat samankaltaiset oireet.

Molemmat uhrit ovat kriittisessä tilassa sairaalassa.

Poliisi eristänyt alueita, joilla uhrit vierailleet

Varotoimenpiteenä poliisi on eristänyt useita kohteita, joissa altistuneet mies ja nainen ovat vierailleet juuri ennen sairastumistaan.

Kyse on samasta hermomyrkystä, jota viranomaisten mukaan käytettiin maaliskuussa Salisburyssa venäläisen ex-kaksoisagentti Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julija Skripalin myrkyttämiseen.

Poliisin mukaan myrkylle altistunut pari ei ole vieraillut puhdistetuissa kohteissa, jotka liittyivät Skripalien myrkytykseen.

Britannia on syyttänyt Skripaleihin kohdistetusta myrkkyiskusta Venäjän hallitusta. Tapaus johti diplomaattiseen kriisiin ja useiden diplomaattien karkotuksiin.

Poliisin mukaan tässä vaiheessa ei voida sanoa varmasti, onko uuden myrkytystapauksen aiheuttanut aine sama alkuperää kuin Skripalien myrkytyksessä käytetty hermomyrkky.

