Britannian poliisi tutkii jopa 400 esinettä, jotka ovat voineet saastua hermomyrkystä

Britanniassa poliisilla on hallussaan jo yli 400 esinettä, jotka ovat voineet saastua Novitshok-hermomyrkystä. Esineet on otettu poliisin haltuun osana tutkintaa, jossa selvitetään, miten brittiläinen pariskunta joutui kosketuksiin hermomyrkyn kanssa Amesburyssa kuun vaihteessa, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Poliisin mukaan etsinnät saastuneiden esineiden löytämiseksi kestänevät vielä viikkoja, ellei jopa kuukausia. Samalla poliisi kerää muita todisteita tutkinnan avuksi.

Poliisin terrorisminvastaisen yksikön johtaja Neil Basu kuvaili tutkintaa hyvin vaikeaksi.

– Ei ole liioittelua sanoa, että tapauksen etsintätyöt ovat vaikeimpia, mitä poliisi on ikinä kohdannut Britanniassa.

– Emme yritä vain ratkaista erityisen vakavaa rikosta, vaan yritämme myös selvittää mahdolliset yleisöön kohdistuvat riskit.

Tutkijat tekevät työtään paksuissa suojapuvuissa helteessä

Poliisin mukaan jokaisen etsintäkerran suunnittelu kestää tunteja, kun selvitetään etsintöjen tavoitteet ja miten mahdolliset esineet kuljetetaan laboratorioon. Tyypillisesti etsintäalueelta pyyhitään näytteitä ja otetaan talteen esineitä. Reitit etsintäalueelle on suunniteltava tarkkaan, jottei hermomyrkkyä vahingossa leviä tutkijoiden mukana. Myös pelastushenkilökunnan pitää päivystää paikalla mahdollisten altistumisien varalta.

Etsintää tekevät tutkijat joutuvat käyttämään suojapukuja, joihin pukeutuminen kestää jopa 40 minuuttia. Pukeutuminen tapahtuu erillisissä teltoissa, jotta ne olisivat steriilejä ennen rikospaikalle menoa. Helteisen sään vuoksi lämpötila teltoissa on kuitenkin noussut viime aikoina jopa 40 asteeseen. Tutkijat voivat toimia rikospaikalla vain 15-30 minuuttia kerrallaan, ennen kuin heidän on lopetettava kuumuuden ja uupumuksen vuoksi. Suojapuvuissa tutkijoiden on myös hankala liikkua ja nähdä ympärilleen.

Löydetyt esineet ja näytteet toimitetaan tutkittavaksi Porton Downin sotilaslaboratorioon. Myös puvuista riisuuntuminen kestää 40 minuuttia, ja tutkijoiden on varmistettava, etteivät he tai kukaan muukaan altistu hermomyrkylle. Paikalla työskentelevistä tutkijoista otetaan säännöllisesti verinäytteitä, jotta selviää, etteivät he ole altistuneet myrkylle.

Yhteys Skripalien myrkytykseen tutkinnan päälinja

Poliisin hallussa olevilla esineistä suuri osa on mahdollisesti saastunut hermomyrkystä ja ne on toimitettu laboratorioon tutkittaviksi. Yksi esineistä on miehen kotoa löytynyt pullo, jossa on hermomyrkkyä. Poliisin mukaan pullo löytyi viime keskiviikkona tämän kotoa Amesburysta. Poliisi tutkii yhä, miten pullo päätyi miehen haltuun. Poliisi kertoo laboratoriotutkimusten vahvistaneen pullon sisällön Novitshokiksi.

Myrkkyä saanut nainen kuoli viikko sitten, mutta miesuhri on toipumassa. Poliisin mukaan miehen kanssa on pystytty keskustelemaan lyhyesti. Naisen kohdalla tapausta tutkitaan nyt murhana.

Tutkijat pyrkivät yhä selvittämään, oliko miehen luota löydetty myrkky samaa erää, jolla venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä myrkytettiin keväällä Salisburyssa. Poliisin mukaan tämä on tapauksen pääasiallinen tutkintalinja.

