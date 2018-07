Myös Britannian ulkoministeri Boris Johnson eroaa – EU:n Tusk leikittelee ajatuksella brexitin peruuntumisesta

Britannian ulkoministeri Boris Johnson on eronnut tehtävästään, kertoo Downing Street. Erosta ilmoitettiin vain muutamia tunteja brexit-ministeri David Davisin lähdön jälkeen.

Uudesta ulkoministeristä odotetaan tietoa lähiaikoina.

Britannian hallitus sopi perjantaina suuntaviivoista Britannian EU-erolle. Pääministeri Theresa Mayn johdolla neuvotellun linjan on arvioitu tarkoittavan pehmeämpää brexitiä.

Brittihallitus linjasi pitkän väännön jälkeen, että se pyrkii jatkamaan mahdollisimman vapaata tavarakauppaa EU:n kanssa. Tämä tarkoittaisi, että maan täytyy noudattaa unionin sääntöjä.

Konservatiivit Johnson ja Davis ovat ajaneet tiukkaa brexitiä, jonka myötä Britannia olisi palauttanut täyden määräysvallan sääntöpohjasta itselleen. Käytännössä vaatimuksen toteuttaminen oli vaikeaa, koska EU pitää kiinni sisämarkkinoistaan.

Pääministeri May myönsi maanantaina parlamentissa, että hän on eronneiden ministereiden kanssa eri linjoilla.

– Emme ole samaa mieltä siitä, mikä on paras tapa noudattaa yhteistä velvollisuuttamme kunnioittaa kansanäänestyksen tulosta, May sanoi AFP:n mukaan.

Iso kysymys on, mikä on Mayn itsensä asema ja selviytyisikö hän mahdollisesta luottamusäänestyksestä.

Kaksi vuotta ministerinä

Johnson on taustaltaan amerikkalaissyntyinen toimittaja, joka on työskennellyt muun muassa Brysselissä. Hän aloitti ulkoministerinä toissa vuonna.

Myös Davis aloitti tehtävässään toissa vuonna ja ehti toimia EU-erosta vastaavana ministerinä vain muutamaa päivää vajaat kaksi vuotta.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk leikitteli uutisen jälkeen ajatuksella, että brexit peruuntuisi.

– Poliitikot tulevat ja menevät, mutta ongelmat, joita he ovat luoneet ihmisille, pysyvät. On harmi, että brexitin idea ei häviä Davisin ja Johnsonin mukana. Mutta.. kuka tietää, Tusk tviittasi.

Puolalaispoliitikko on puhunut aiemminkin haaveestaan, että brexit vielä peruuntuisi.

STT

Kuvat: