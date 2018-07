Britanniassa myrkytetyn miehen kotoa löytyi Novitshok-hermomyrkkyä

Britannian poliisi kertoo löytäneensä pienen pullon Novitshok-hermomyrkkyä kuun vaihteessa myrkytetyn brittimiehen kotoa. Poliisin mukaan pullo löytyi keskiviikkona miehen kotoa Amesburysta.

Poliisi kertoo laboratoriotutkimusten vahvistaneen pullon sisällön Novitshokiksi. Tutkijat pyrkivät yhä selvittämään, oliko miehen luota löydetty myrkky samaa erää, jolla venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä myrkytettiin keväällä Salisburyssa. Novitshok on Neuvostoliitossa kehitetty myrkky.

Poliisi tutkii myös sitä, miten pullo päätyi miehen haltuun.

Mies on yhä sairaalassa, mutta samaan aikaan myrkytetty nainen kuoli viime viikonloppuna. Poliisin mukaan miehen kanssa on pystytty keskustelemaan lyhyesti.

STT

Kuvat: