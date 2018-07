Britanniassa toimiva eettinen valvontaelin sallisi ihmisalkion perimän peukaloinnin – suomalaislääkäri ei vastusta

Britanniassa toimiva johtava bioetiikan riippumaton valvontaelin Nuffield Council on Bioethics esittää viime viikolla julkaistussa raportissaan, että ihmisalkioiden perimän muokkaaminen voitaisiin sallia, jos se on hyväksi lapsen terveydelle. Genomin muokkaus voi olla avuksi perinnöllisten tautien ehkäisyssä.

Suomalainen perinnöllisyyslääkäri Kirmo Wartiovaara ei vastusta ajatusta.

– Olen sitä mieltä, että hyvää saa aina tehdä. Kaikissa asioissa on hyviä ja huonoja puolia, mutta hyvät puolet saattaisivat olla tässä suurempia.

Kysymys ihmisperimän pysyvästä muuntelusta koskee kuitenkin hänen mukaansa vain pientä osaa geenimuokkauksesta lääketieteessä.

– 99 prosenttia tapauksista tulee menemään niin, että henkilöllä on sairaus, johon vaikuttavia geenejä muokataan muissa kudoksissa kuin sukusoluissa. Sillä ei ole mitään tekemistä perinnöllisten muutosten tai hänen lastensa kanssa, Wartiovaara sanoo.

Wartiovaara nostaa esimerkiksi perinnöllisestä verisairaudesta kärsivän potilaan, jolta geneettinen virhe korjataan veren kantasoluista. Tällainen muutos ei vaikuta seuraavalle sukupolvelle siirtyviin geeneihin.

http://nuffieldbioethics.org/project/genome-editing-human-reproduction

STT