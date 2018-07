Carrie Fisher nähdään sittenkin postuumisti uudessa Star Wars -elokuvassa

Vuoden 2016 joulukuussa kuollut Carrie Fisher nähdään sittenkin uudessa Star Wars -elokuvassa, jonka on määrä tulla teattereihin ensi vuoden lopussa. Asiasta perjantaina kertoneen Disneyn mukaan uudessa elokuvassa käytetään ennen Fisherin kuolemaa kuvattua, ennen julkaisematonta materiaalia.

Disney myös kertoi, että elokuvassa nähdään lisäksi Mark Hamill. Hamillin roolihahmo Luke Skywalker vaikutti saavan surmansa vuonna 2017 julkaistun Star Wars: The Last Jedi -lopussa. Fisherin roolihahmo prinsessa Leia sen sijaan oli hengissä elokuvan lopussa.

Aiemmin on sanottu, ettei Fisheriä enää nähtäisi ensi vuonna julkaistavassa elokuvassa.

STT