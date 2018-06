Cavani: Teen kaikkeni, jotta pääsen kentälle Ranskaa vastaan

Uruguayn MM-jalkapallon puolivälieriin iskenyt Edinson Cavani sanoo tekevänsä kaikkensa, jotta hän pääse pelaamaan Ranskaa vastaan perjantaina.

– Toivon niin. Teen kaikkeni varmistaakseni, että pääsen kentälle joukkuetovereideni kanssa, Cavani kommentoi Portugalia vastaan pelatun ottelun jälkeen.

Jalkaansa pidellyt Cavani otettiin lauantaina pelatussa ottelussa vaihtoon. Mikäli Cavani on poissa Ranska-pelistä, se on valtava takaisku kolmatta MM-titteliään jahtaavalle Uruguaylle.

ESPN:n mukaan joukkueen valmentaja Oscar Tabarez sanoi ottelun jälkeen, että tarvittavat tutkimukset tehdään, mutta vielä on liian aikaista arvioida, minkälaisesta vammasta on mahdollisesti kyse.

Lauantain ottelun tulosta kommentoidessaan Tabarez liikuttui, ESPN kertoo.

– Olen erittäin iloinen, todella tyytyväinen siihen, mitä juuri tapahtui. Olen hyvin tunteellinen tällä hetkellä, en pysyt kuvailemaan sitä. Olen vain iloinen, iloinen, iloinen ja meidän täytyy jatkaa unelmointia, valmentaja sanoi.

– Olemme erittäin surullisia, että emme päässet (puolivälieriin). Pelasimme hyvin toisella puoliskolla ja yritimme kaiken mahdollisen, kommentoi lopputulosta puolestaan Portugalin valmentaja Fernando Santos.

Uruguay kaatoi Euroopan mestari Portugalin luvuin 2-1. Voittajajoukkueen molemmat maalit teki Cavani.

STT

