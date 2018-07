CBS-televisioyhtiön toimitusjohtajaa syytetään seksuaalisesta häirinnästä

Yhdysvaltalaisen CBS-televisioyhtiön toimitusjohtajaa Leslie Moonvesia syytetään seksuaalisesta häirinnästä. Asiasta kertoo alun perin New Yorker -lehti, jolle kuusi naista kertoi Moonvesin ahdistelleen heitä 1980-luvun ja 2000-luvun lopun välillä. Kaikki kuusi kertoivat olleensa tekemisissä Moonvesin kanssa töiden takia.

CBS on ilmoittanut aloittavansa tutkinnan asiasta.

Moonves on kommentoinut asiaa tiedotteella, jossa hän sanoo tietävänsä, että vuosikymmeniä sitten hän on saattanut aiheuttaa joillekin naisille epämukavan olon tehdessään aloitteen. Hänen mukaansa nämä tapaukset olivat virheitä, joita hän katuu.

STT