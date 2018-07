CBS-televisioyhtiön toimitusjohtajaa syytetään seksuaalisesta häirinnästä

Yhdysvaltalaisen CBS-televisioyhtiön toimitusjohtajaa Leslie Moonvesia syytetään seksuaalisesta häirinnästä. Asiasta kertoo alun perin New Yorker -lehti, jolle kuusi naista kertoi Moonvesin ahdistelleen heitä 1980-luvun ja 2000-luvun ensikymmenen välillä. Kaikki kuusi kertoivat olleensa tekemisissä Moonvesin kanssa töiden takia.

Neljä naisista väittää Moonvesin koskeneen tai suudelleen heitä väkisin työtapaamisen aikana. Kahden mukaan Moonves puolestaan uhkasi heitä fyysisesti tai uhkasi hidastaa heidän urakehitystään. Kaikkien kuuden naisen mukaan Moonvesin suhtautuminen heihin muuttui kylmäksi sen jälkeen, kun he olivat torjuneet Moonvesin. Kaikki naiset myös kertovat kokeneensa, että Moonvesin muuttunut suhtautuminen vaikutti negatiivisesti heidän urakehitykseensä.

CBS on ilmoittanut aloittavansa tutkinnan ”äskettäin raportoiduista väitteistä”.

New Yorker myös kertoo artikkelissaan, että Moonvesin ollessa yhtiön johdossa, on seksuaalisesta häirinnästä syytettyjä miehiä ylennetty.

Moonves: Olen saattanut aiheuttaa joillekin naisille epämukavan olon

Moonves on kommentoinut asiaa tiedotteella, jossa hän sanoo tietävänsä, että vuosikymmeniä sitten hän on saattanut aiheuttaa joillekin naisille epämukavan olon tehdessään aloitteen. Hänen mukaansa nämä tapaukset olivat virheitä, joita hän katuu.

Moonvesin vaimo on puolustanut Twitterissä miestään, jota hän kuvailee hyväksi mieheksi, omistautuneeksi isäksi ja inspiroivaksi yritysjohtajaksi.

– Hän on aina ollut ystävällinen, kunniallinen ja moraalinen, vaimo jatkoi.

Pariskunta on ollut naimisissa vuodesta 2004 lähtien.

https://www.newyorker.com/magazine/2018/08/06/les-moonves-and-cbs-face-allegations-of-sexual-misconduct

STT

