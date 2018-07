CNN: 3D-tulostettavat aseet kohta laillisia Yhdysvalloissa – malleja saa julkaista internetissä

3D-tulostettavien aseiden mallien julkaiseminen internetissä on kohta laillista Yhdysvalloissa, kertoo CNN. Mallien avulla kuka tahansa 3D-tulostinta käyttävä voi helposti tulostaa itselleen muoviset osat, joista saa koottua toimivan ampuma-aseen. Lisäksi saatetaan tarvita yksittäisiä pieniä metalliosia.

Viranomaisten on mahdotonta valvoa, ketkä kaikki aseita itselleen tulostavat. Tulostetuilla aseilla ei myöskään ole sarjanumeroita, joten niitä ei voi jäljittää. Epäselvää on, pystyvätkö metallinpaljastimet tai muut turvatarkastuslaitteet havaitsemaan lähes kokonaan muovista tehtyä asetta.

3D-tulostimet ovat toistaiseksi sen verran kalliita, ettei useimmilla tavallisilla ihmisillä ole sellaista käytössään, mutta mikään ei estä esimerkiksi terroristi- tai rikollisjärjestöjä hankkimasta niitä aseiden tulostamista varten.

Aseaktivistin oikeusjuttu poiki muutoksen

Muutoksesta saa kiittää aseaktivisti Cody Wilsonia, joka haastoi Yhdysvallat oikeuteen, kun valtionvalta oli kieltänyt häntä julkaisemasta internetissä käsiaseen 3D-mallia. Hänen saamansa kiellon takana oli ulkoministeriö, joka pelkäsi mallin julkaisemisen rikkovan kansainvälisiä asekauppasopimuksia.

Wilsonin asianajajan CNN:lle toimittamista oikeuden papereista käy ilmi, että oikeusjuttu sovittiin kesäkuussa ja Wilson sai luvan julkaista aseiden 3D-malleja vapaasti elokuun alusta alkaen.

https://www.cnn.com/2018/07/19/us/3d-printed-gun-settlement-trnd/index.html

STT