CNN julkaisi salaisen Trump-nauhan – aiheena Playboy-tähden suhdeväitteet

Televisiokanava CNN on julkaissut lyhyen nauhoituksen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja asianajaja Michael Cohenin välisestä keskustelusta, joka on osa Cohenin salassa tekemiä nauhoituksia.

Keskustelun aiheena on Playboy-tähden väite suhteesta Trumpin kanssa vuosia aikaisemmin. Trump ja Cohen keskustelevat siitä, ostetaanko oikeudet tähden tarinaan, jotta se ei leviäisi julkisuuteen.

Nauhoitus tehtiin Trumpin ollessa presidenttiehdokkaana.

https://edition.cnn.com/2018/07/24/politics/michael-cohen-donald-trump-tape/index.html

STT

