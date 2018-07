CNN: Kahdeksan loukussa ollutta saatu ulos luolasta Thaimaassa – tänään turvaan tuotu neljä

Thaimaassa jo kahdeksas loukkuun jäänyt poika on saatu ulos luolasta, uutisoi CNN. Tänään luolastosta on tuotu turvaan neljä poikaa. Eilen sukeltajat toivat loukkuun jääneistä ulos niin ikään neljä.

Sekä tänään että eilen turvaan tuodut ovat lääkärien hoidettavina ja tarkkailtavina. Pelastetut ovat mediatietojen mukaan karanteenissa, koska heillä voi olla riski saada bakteeritartuntoja.

Pelastusoperaation toinen vaihe alkoi Than Luangin luolastolla tänään aamuseitsemältä Suomen aikaa.

Jalkapallojoukkueeseen kuuluvat 12 poikaa ja heidän valmentajansa joutuivat jäämään luolaan kaksi viikkoa sitten, kun sadevesi täytti reitin.

STT

Kuvat: