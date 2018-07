CNN: Siirtolaisia kuljettava alus odottanut satamaan pääsyä Välimerellä yli kaksi viikkoa

Kymmeniä siirtolaisia kuljettava alus on odottanut pääsyä satamaan Välimerellä yli kaksi viikkoa. Asiasta perjantaina uutisoineen CNN:n mukaan Tunisian lipun alla seilaava alus pelasti 40 siirtolaista Välimereltä 13. heinäkuuta. Pelastettujen joukossa on kaksi raskaana olevaa naista.

Malta, Ranska, Italia ja Tunisia ovat kieltäneet alusta saapumasta satamiinsa.

Aluksella on siirtolaisten lisäksi 14 miehistön jäsentä.

https://edition.cnn.com/2018/07/27/europe/tunisian-migrant-boat-stranded-intl/index.html

STT