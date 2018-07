Donald Trumpin odotetaan saapuvan tänä iltana Suomeen

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja hänen vaimonsa Melania Trumpin odotetaan saapuvan Suomeen tänään iltayhdeksältä.

Helsingin Sanomien ja Ylen tietojen mukaan presidenttipari suuntaa Helsinki-Vantaalta Hilton Kalastajatorppa -hotelliin, joka sijaitsee Helsingin Munkkiniemessä.

Trump tapaa huomenna Venäjän presidentin Vladimir Putinin sekä Suomen presidentin Sauli Niinistön.

Tiukkojen turvajärjestelyjen sävyttämä vierailu aiheuttaa isoja liikennejärjestelyjä Helsingin keskustassa erityisesti huomenna. Monia keskustan teitä on suljettu, ja myös joukkoliikenteessä on katkoja ja muutoksia. Muun muassa Kauppatori, Esplanadit ja Eteläranta ovat huomenna kokonaan suljettuja ajoneuvoliikenteeltä.

Presidenttien autosaattueiden liikkeitä ei vielä ole varmistettu. Saattueiden liikkuessa reitillä ei sallita muuta liikennettä.

Trump on aiemmin tällä viikolla vieraillut Nato-kokouksessa Brysselissä ja Britanniassa.

STT