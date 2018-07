EK:n asiantuntija: EU voi joutua muuttamaan taktiikkaansa Trumpin kanssa

EU:n ja Yhdysvaltojen tulehtunutta kauppasuhdetta sovitellaan tällä tietoa ensi viikolla Washingtonissa. Komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin on ennakkotietojen mukaan määrä matkustaa Washingtoniin.

EK:n johtava asiantuntija Janica Ylikarjula arvioi, ettei tapaamisesta kannata odottaa läpimurtoa, vaan asetelmien tunnustelua.

Tapaaminen on hänen mielestään osoitus siitä, että EU on ottamassa käytännöllisemmän linjan suhteessa Yhdysvaltoihin. Aiemmin EU-maat ovat olleet tiukkoina siitä, että ne eivät keskustele kaupasta, jos niitä uhataan.

Autotullien korotusten uhka on koko ajan ilmassa, ja epävarmuus voi jatkua vielä kuukausia. Ylikarjula ennakoi, että Yhdysvalloissa pidetään silmällä kongressin välivaaleja, jotka ovat marraskuussa. Ennen vaaleja Trump saattaa pyrkiä jonkinlaiseen näyttävään ulostuloon.

Ulospääsytienä voisi Ylikarjulan mukaan olla se, että EU ja Yhdysvallat käynnistävät neuvottelut tietyistä tulleista.

– Trumpilla on vahva mandaatti kauppapolitiikan puolella. Ei voida myöskään pois sulkea sitä, että hänet valitaan toiselle kaudelle, Ylikarjula perustelee.

Sektorikohtaisten neuvotteluiden käyminen tulleista on EU:lle kuitenkin vaikea päätös. EU-mailla Välimereltä pohjolaan on keskenään erilaisia toiveita siitä, mitä tulleja olisi syytä alentaa.

Kauppaneuvotteluiden rajaaminen tulleihin on myös vastoin Euroopan unionin periaatetta laajoista vapaakauppasopimuksista. EU on neuvotellut viime vuosina laajoista sopimuksista, joissa sovitaan kaupan ehdoista paljon tulleja laajemmin.

Tiistaina allekirjoitetussa Japanin yhteistyösopimuksessa on esimerkiksi sovittu myös tuotteiden turvallisuudesta ja ympäristön suojelun periaatteista.

EU:n ja Yhdysvaltain käymät neuvottelut TTIP-vapaakauppasopimuksesta ovat käytännössä kariutuneet.

Yhdysvaltain tullikorotukset EU-maista tuodulle alumiinille ja teräkselle ovat olleet voimassa kesäkuun alusta. EU on sittemmin tehnyt oman päätöksensä nostaa tiettyjen amerikkalaistuotteiden tulleja.

Seuraava askel kauppasodassa olisi, jos Yhdysvallat toteuttaa uhkauksensa autojen tullikorotuksista. Se vakavoittaisi kauppasotaa tuntuvasti.

