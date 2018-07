EKP pitää odotetusti ohjauskorkonsa ennallaan – pysyy nollassa vähintään ensi kesään saakka

Euroopan keskuspankki pitää odotetusti tärkeimmät korkonsa ennallaan. EKP:n edustajan mukaan ohjauskorko pysyy nollassa ja talletuskorko -0.4 prosentissa vähintään ensi kesään saakka. Maksuvalmiuskorko säilyy 0,25 prosentissa.

EKP on pitänyt perusrahoitusoperaatioita koskevan ohjauskorkonsa nollassa jo lähes kaksi ja puoli vuotta.

Pankki ei tehnyt tänään muutoksia arvopapereiden osto-ohjelmaansa. EKP:n neuvosto päätti edellisessä korkokokouksessaan, että se jatkaa 30 miljardin euron kuukausittaista arvopapereiden osto-ohjelmaansa syyskuun loppuun saakka. Sen jälkeen ostot ovat 15 miljardia euroa kuukaudessa. Euroalueen taloutta elvyttävän osto-ohjelman on määrä päättyä vuoden lopussa.

Ehtona on, että tulevat tiedot vahvistavat pankin keskipitkän aikavälin inflaatio-odotuksia. EKP:n inflaatiotavoite on hieman alle 2 prosenttia.

—

Juttua on korjattu klo 15:25. EKP jatkaa arvopapereiden osto-ohjelmaansa, ei leikkaa sitä.

STT

