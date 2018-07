Jalkapallon MM-pronssiottelu etenee Belgian johdossa

Jalkapallon MM-kisojen pronssiottelussa helteisessä Pietarissa siirryttiin puoliajalle Belgian 1-0-johdossa.

Belgian avausmaali syntyi vain 4 minuutin kohdalla, kun pelikiellon jälkeen Belgian kokoonpanoon palannut Thomas Meunier upotti pallon maaliin ohi Englannin maalia vahtineen Jordan Pickfordin.

Kane onnistui maalinteossa viimeksi neljännesvälierässä

Molemmilla joukkueilla oli ensimmäisellä jaksolla paikkansa. Myös turnauksen maalitilastoa kuudella maalillaan johtavalla Harry Kanella oli tilaisuus tuoda Englanti tasoihin, mutta laukaus lipui ohi maalin. Kane onnistui maalinteossa viimeksi rangaistuspotkusta Kolumbiaa vastaan neljännesvälierässä.

Tähtipelaajat avauskokoonpanossa

Ennakkohuhuista huolimatta sekä Englannin että Belgian tähtipelaajat olivat avauskokoonpanossa, kun pronssiottelu alkoi Pietarissa kello 17.00.

Belgia muutti hieman koostumustaan sitten kitkerän Ranska-tappion, kun Meunier ja Youri Tielemans nousevat avaukseen.

Gareth Southgate on puolestaan tehnyt viisi muutosta Englannin avauskokoonpanoon verrattuna välieräpeliin. Puolustuksessa aloittaa Phil Jones, ja keskikentälle nousevat Danny Rose, Fabian Delph, Eric Dier ja Ruben Loftus-Cheek.

Joukkueiden avauskokoonpanot:

Belgia: Thibaut Courtois; Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Jan Vertonghen; Thomas Meunier, Axel Witsel, Youri Tielemans, Nacer Chadli; Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard (c).

Englanti: Jordan Pickford; Phil Jones, John Stones, Harry Maguire; Kieran Trippier, Eric Dier, Fabian Delph, Ruben Loftus-Cheek, Danny Rose; Raheem Sterling, Harry Kane (c)

