Englannilla viisi muutosta avauskokoonpanossa – supertähdet mukana pronssiottelussa

Ennakkohuhuista huolimatta sekä Englannin että Belgian tähtipelaajat ovat avauskokoonpanossa, kun joukkueet kohtaavat jalkapallon MM-turnauksen pronssiottelussa Pietarissa kello 17.00.

Belgia muutti hieman koostumustaan sitten kitkerän Ranska-tappion, kun Thomas Meunier ja Youri Tielemans nousevat avaukseen.

Gareth Southgate on puolestaan tehnyt viisi muutosta Englannin avauskokoonpanoon verrattuna välieräpeliin. Puolustuksessa aloittaa Phil Jones, ja keskikentälle nousevat Danny Rose, Fabian Delph, Eric Dier ja Ruben Loftus-Cheek.

Joukkueiden avauskokoonpanot:

Belgia: Thibaut Courtois; Toby Alderweireld, Vincent Kompany, Jan Vertonghen; Thomas Meunier, Axel Witsel, Youri Tielemans, Nacer Chadli; Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard (c).

Englanti: Jordan Pickford; Phil Jones, John Stones, Harry Maguire; Kieran Trippier, Eric Dier, Fabian Delph, Ruben Loftus-Cheek, Danny Rose; Raheem Sterling, Harry Kane (c)

STT