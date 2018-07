Englanti haluaa viedä pokaalin kotiin

Menestystoiveet nousevat ja nousevat. Näin voi tiivistää brittimedian reaktiot Venäjän MM-turnaukseen, jossa Englanti on edennyt puolivälieriin.

Maa kohtaa lauantaina Samarassa Ruotsin, ja monissa arvioissa Englanti on selvä voittajasuosikki.

Asetelma on moniin aiempiin jalkapallon arvoturnauksiin verrattuna nurinkurinen, sillä usein Englanti lähtee kisoihin suurin menestystoivein ja palaa kotiin jättipettymyksen kanssa. Tällä kertaa englantilaistunnelmat olivat turnauksen alla pikemminkin pessimistisiä kuin itseluottamusta puhkuvia.

Nuori joukkue on kuitenkin pelannut Venäjällä tasapainoiset MM-kisat ja edennyt kahdeksan parhaan joukkoon. Samalla Harry Kanen kaltaiset nykytähdet ovat osoittaneet laatunsa myös MM-tasolla.

– Haluamme tuoda sen (MM-pokaalin) kotiin. Edellisestä mestaruudestamme on pitkä aika, puolustaja John Stones sanoi AFP:lle.

Sama kunnianpalauttamisen teema näkyy myös esimerkiksi lukuisissa englantilaiskannattajien sosiaalisen median viesteissä. Maan ainoa MM-titteli on vuodelta 1966, joten iso osa kannattajista ei ole koskaan kokenut mestaruusjuhlia.

Helppo analysoida, vaikea voittaa

Englantilaistoiveiden tiellä on kuitenkin lauantaina iso este: Ruotsi.

Janne Anderssonin valmentama Ruotsi ei ole kuulunut missään vaiheessa turnauksen voittajasuosikkeihin, vaikka se jätti jo karsinnoissa taakseen muun muassa Hollannin, pudotti jatkokarsinnassa Italian ja on ollut MM-kisoissa vakuuttava.

Ruotsi on moniin muihin maihin verrattuna nimetön ryhmä, mutta se ei ole estänyt joukkuetta etenemästä puolivälieriin. Anderssonin miehistö puolustaa vahvasti, luovuttaa usein pallonhallinnan suosiolla vastustajalla ja on vaarallinen suunnanmuutosjoukkue.

Se on myös fyysinen ja esimerkiksi keskityspalloissa erittäin vahva.

– Eräs valmentaja sanoi kerran, että heidän joukkueettaan on helppo analysoida mutta vaikea voittaa. Mielestäni se on oikea kuvaus myös meistä, Andersson tiivisti.

Kumpi tahansa ottelun voittaa, pitkä odotus päättyy. Ruotsi on viimeksi nähty välierissä 1994 ja Englanti neljä vuotta aiemmin.

STT

Kuvat: