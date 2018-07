Epäluuloinen isäntäväki

Kun Vladimir Putin ja Donald Trump kohtaavat Suomessa, he ovat maassa, jossa kansalaiset suhtautuvat heihin epäluuloisesti.

Yle teetti vierailun alla Taloustutkimuksella kyselytutkimuksen kummastakin suurvaltajohtajasta. Venäjän ja Yhdysvaltojen presidentit tapaavat Helsingissä maanantaina.

Selvä enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että Putin on lisännyt vastakkainasettelua ja kärjistänyt kansainvälistä keskustelua. Hän ei ole juuri kenenkään mielestä tehnyt maailmasta turvallisempaa.

Samaa mieltä ollaan Trumpista. Ylen haastattelema Ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkkonen toteaa, että suomalaisten arviot Trumpista ovat samansuuntaisia muualla maailmassa tehtyjen mielipidemittausten kanssa.

Julkisuudessa Trump näyttäytyy arvaamattomana ja aggressiivisena, mutta käytöksen lisäksi varautunutta suhtautumista aiheuttaa moni asiakysymyskin. Trump ei tunnu juuri perustavan kansainvälisestä yhteistyöstä, mikä ei miellytä suomalaisia.

Sinkkonen viittaa Pariisin ilmastosopimuksesta ja Iranin ydinsopimuksesta vetäytymiseen sekä Euroopasta Yhdysvaltoihin vietävien raaka-aineiden tulleihin.

Suomalaiset vierastavat tällaista toimintaa. Turvallisuutta parannetaan kansainvälisellä yhteistyöllä, ja viennistä riippuvaisessa maassa ei pidetä kaupan rajoitteista.

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Jussi Lassilan mukaan Putin nivoutuu osaksi muuta Venäjä-kuvaa, joka ei ole Suomessa kovin positiivinen.

Salolaissyntyinen Lassila toteaa myös, että autoritäärisenä ja arvaamattomana nähty Putin häiritsee kansainvälistä järjestystä ennen kaikkea länsimaisesta näkökulmasta tarkasteltuna.

Se on myös suomalaisten näkökulma.

Kansalaisten mielipiteiden kysyminen päämiesten vierailun alla on paikallaan. Kyseessä on kaksi vallanpitäjää, joiden sanomiset ja tekemiset vaikuttavat koko maailmaan.

On myös hyvä näyttää, että demokraattisessa maassa kyselyjä saa tehdä niin omaan maan kuin vieraiden valtojen johtajista. Tuloksia voidaan julkaista vapaasti, eikä kansalaisten, tutkijoiden tai poliitikkojen tarvitse pelätä niiden arvioimista.