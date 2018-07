Erdogan vannoi virkavalansa – Turkissa ei ole enää pääministeriä

Turkissa presidentinvaalit voittanut Recep Tayyip Erdogan on vannonut tänään virkavalansa toiselle kaudelle. Uuden perustuslain myötä hänellä on uudella kaudellaan entistä laajemmat valtaoikeudet.

Turkilla ei tästä päivästä lähtien enää ole pääministeriä. Erdoganilla on jatkossa oikeudet nimittää ministereitä, ja hän voi myös halutessaan nimittää yhden tai useampia varapresidenttejä. Uudesta hallituksesta ilmoitetaan tänään illemmalla.

Erdogan voitti kesäkuussa pidetyt presidentinvaalit vajaan 53 prosentin ääniosuudella.

STT

