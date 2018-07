Erdogan vannoo Turkissa virkavalansa uudelle kaudelle

Turkissa presidentinvaalit voittanut Recep Tayyip Erdogan vannoo tänään virkavalansa toiselle kaudelle. Uuden perustuslain myötä hänellä on uudella kaudellaan entistä laajemmat valtaoikeudet.

Turkilla ei jatkossa enää ole pääministeriä. Erdoganilla on oikeudet nimittää ja erottaa ministereitä, ja hän voi myös halutessaan nimittää yhden tai useampia varapresidenttejä.

Uudesta hallituksesta ilmoitetaan tänään illemmalla. Odotettavissa on, että ministeriöitä on jatkossa entisen 26:n sijaan vain 16.

Vuonna 2011 perustettu EU-asioiden ministeriö liitettäneen ulkoministeriön alaisuuteen. Turkin ja EU:n suhteet ovat viime vuosina olleet viileät, ja neuvottelut jäsenyydestä ovat käytännössä pysähdyksissä.

Erdogan voitti kesäkuussa pidetyt presidentinvaalit vajaan 53 prosentin ääniosuudella. Pahin kilpailija Muharrem Ince jäi runsaaseen 30 prosenttiin.

Erdoganin AKP-puolue sai eniten paikkoja samaan aikaan järjestetyissä parlamenttivaaleissa. Puolueella ei kuitenkaan yksinään ole enemmistöä vaan se joutuu tukeutumaan liittolaisiinsa.

STT

Kuvat: