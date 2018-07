Espanja perui katalaanijohtajien kansainväliset pidätysmääräykset

Espanjassa peruttiin maasta paenneiden katalaanijohtajien eurooppalaiset ja kansainväliset pidätysmääräykset. Espanjalaistuomari päätti asiasta torstaina, maan korkein oikeus kertoo.

Tämä tarkoittaa, että he voivat liikkua Espanjan ulkopuolella vapaasti maasta toiseen. Jos he palaavat Espanjaan, heidät kuitenkin pidätetään.

Pidätystä paossa ulkomailla on kuusi katalaanijohtajaa, heidän joukossaan Katalonian entinen aluejohtaja Carles Puigdemont. Hän on tällä hetkellä Saksassa.

Viime viikolla saksalainen tuomioistuin katsoi, että Puigdemont voidaan luovuttaa Espanjaan vastaamaan syytteisiin julkisten varojen väärinkäytöstä, mutta ei hyväksynyt luovutusta kapinasyytteiden nojalla.

Kaikkiaan 13 Katalonian irtautumista ajanutta henkilöä on saanut kapinasyytteet.

