Etelä-Suomeen on annettu sadevaroitus – ukkonen saapuu kuurosateiden kanssa Suomeen

Ilmatieteen laitos on antanut eteläiseen Suomeen sadevaroituksen. Ennusteen mukaan iltapäivällä voi sataa tunnin aikana yli 20 millimetriä vettä.

Suomen lounaisosiin saapuu aamulla hajanainen kuurosadealue, mutta voimakasta salamointia ei ole ainakaan aamusta luvassa, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta.

– Sadekuurot voivat olla voimakkaita, ja se voi auttaa Pyhäjärven suuren maastopalon sammuttamista, Valta arvioi.

Valta sanoo, että ennusteisiin liittyy suurta epävarmuutta ja kuurosateiden kulkua on vaikea ennustaa.

Päivän aikana Suomeen saapuu kaakosta uusi rintama, joka tuo mukanaan salamointia. Maan etelä- ja itäosissa voi sataa rankasti ja ukkostaa. Illalla voimakkaimmat sateet ja ukkoset riepottelevat Itä-Suomea, jossa voi tulla myös ukkospuuskia. Muuten päivä on melko vähätuulinen.

Lämpötilat ovat Lapissa vielä 30 asteen tienoilla, mutta muualla maassa pilvisyys laskee lämpötilat reilun 20 asteen tuntumaan.

– Heti jos aurinko pääsee edes pilkahtamaan, niin helleraja rikkoutuu, Valta sanoo.

Huomenna kuuroalueet leviävät Itä- ja Pohjois-Suomeen, ja viimeistään sunnuntaina on odotettavissa sade- ja ukkoskuuroja koko maahan. Valta sanoo, että sää pysy vielä alkuviikostakin epävakaisena ja ukkonen painottuu maan itäosiin.

