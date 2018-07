EU-komission kesäaikakyselyyn voi taas osallistua – vastausaikaa on elokuun puoliväliin

Suureen suosioon yltänyt kysely kesäajasta ja kellojen siirtelystä on saatu taas toimimaan EU-komission nettisivuilla. Kysely alkoi torstaina, mutta odotuksia suurempi kiinnostus kaatoi sivut heti kättelyssä.

Tarkoitus on selvittää kansalaisten ja sidosryhmien mielipiteitä kesäajasta, josta on säädetty koko unionia koskevalla direktiivillä. Päätökset järjestelyn jatkosta tai lopettamisesta koskisivat kaikkia EU-maita.

Kyselyyn voi vastata 16. elokuuta asti.

Suomi on ollut aktiivisesti ajamassa sitä, että EU-kansalaisten mielipidettä kellojen siirtelystä selvitettäisiin. Kesäajasta luopumista ajanut kansalaisaloite keräsi viime vuonna Suomessa yli 70 000 allekirjoitusta. Aloite kaatui eduskunnassa, mutta hallitus lupasi ajaa asian selvittämistä EU-tasolla.

Suomessa kesäaika otettiin käyttöön vuonna 1981. EU:ssa kesä- ja normaaliaikaan siirtymisen ajankohdat yhtenäistettiin vuonna 1997.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-summertime-arrangements

STT

