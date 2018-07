EU uhkaa asettaa vasta-vasta-vastatulleja noin 250 miljardin euron tuonnille Yhdysvalloista

Euroopan unioni on ilmoittanut kohdistavansa vastatoimia 252 miljardin euron tuonnille Yhdysvalloista, jos presidentti Donald Trump toteuttaa aikeensa korottaa eurooppalaisten autojen tuontitullin 20 prosenttiin.

Trumpin uhkaus on käsitetty vastauksena EU:n kesäkuussa asettamille vastatulleille, jotka koskevat muun muassa farkkujen, Harley Davidson -moottoripyörien ja joidenkin maataloustuotteiden tuontia Yhdysvalloista 2,8 miljardin euron arvosta. Ne olivat vastaus sille, että Yhdysvallat nosti teräksen ja alumiinin tulleja kesäkuun alussa.

Yhdysvaltojen viranomaisille asiasta kertonut Euroopan komissio totesi ilmoituskirjeessään, että uudet vastatullit kohdistuisivat sellaiseen määrään vientiä, joka vastaa 19 prosenttia Yhdysvaltojen koko viennistä vuonna 2017.

Trumpin mukaan Eurooppa on Yhdysvaltojen kaupankäynnille yhtä suuri ongelma kuin Kiina. Sen sijaan Euroopan komission laskelmien mukaan autotullien asettaminen heikentäisi ennen kaikkea Yhdysvaltojen omaa taloutta. 26 prosenttia kaikista Yhdysvalloissa tehdyistä autoista on eurooppalaisten yhtiöiden siellä valmistamia.

