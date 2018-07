Euroalueen talouskasvuennustetta rukattiin hieman alaspäin kauppasodan varjossa

Euroopan komissio arvioi, että euroalueen talous kasvaa 2,1 prosenttia tänä vuonna. Ennuste talouskasvusta on heikentynyt hieman aiemmasta, sillä vielä toukokuussa kasvuarvio oli 2,3 prosenttia.

Heikentyneen talousennusteen taustalla on ainakin Yhdysvaltain käynnistämä kauppasota. EU:n talouskomissaari Pierre Moscovicin mukaan kauppasodissa on vain kärsijöitä, ei voittajia.

Euroopan komission mukaan ennuste euroalueen ensi vuoden talouskasvusta pysyy ennallaan 2,0 prosentissa.

STT

