Expressen: Almedalenissa myös Suomessa toiminut, murhasta tuomittu uusnatsi

Ruotsin Visbyssä pidettävälle Almedalenin politiikkaviikolle saapuneiden uusnatsien joukossa on myös murhasta tuomittu ja Suomen vastarintaliikkeen toiminnassa aktiivisesti mukana ollut mies, kertoo Expressen. Lehden mukaan mies on Pohjoismaisen vastarintaliikkeen PVL:n 27-vuotias jäsen.

Expressenin videolla mies käyttää Almedalenissa sanallista natsitervehdystä.

Hän on saanut lehden mukaan murhatuomion vammaisen miehen tappamisesta kidutustyyliin. Samalla tuomittiin toinen murhaan osallistunut mies. Expressenin mukaan surmaajat olivat videoineet veritekonsa.

PVL:n jäsenet ovat häiriköineet Almedalenin tapahtumaa eri tavoin. Viisi järjestön jäsentä pidätettiin varhain eilen.

Ruotsissa pääministeri Stefan Löfven nosti torstaina esiin lainsäädännön kiristämisen, jos järjestön häiriköintiä ei muuten saada kuriin.

https://www.expressen.se/nyheter/almedalen/har-ar-mordaren-rami-joukanen-mitt-i-almedalen/

STT

